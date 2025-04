Semplificare la mobilità delle persone con disabilità, il Comune di Formia aderisce al C.U.D.E.

Il Comune di Formia ha aderito al nuovo sistema della piattaforma C.U.D.E. (Contrassegno Unificato Disabili Europeo), una banca dati nazionale istituita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (introdotta nel maggio 2022 in via sperimentale) per semplificare la mobilità delle persone con disabilità. La Polizia Locale, guidata dalla dirigente Giuseppina Sciarra, ha attivato il servizio che consente di ottenere, per i titolari di permesso sosta disabili o per i nuovi richiedenti, un codice univoco che l’utente potrà utilizzare sulla piattaforma per poter accedere e sostare all’interno delle Z.T.L. dei Comuni aderenti senza effettuare comunicazioni preventive. Il titolare del CUDE, una volta effettuato l’accesso, potrà registrare fino a due targhe. Il controllo sul mezzo di trasporto registrato sarà effettuato dagli organi di polizia stradale, che hanno accesso alla piattaforma CUDE e che possono controllare in tempo reale la targa attiva, abilitata al transito e alla sosta. L’adesione facoltativa consente (previo inserimento dei dati richiesti) di poter riconoscere targa e mezzo della persona disabile che si sposta da un Comune ad un altro e che ha diritto a transitare in strade, vie e luoghi soggetti a limitazioni e possono accedervi sia i nuovi richiedenti, sia chi è già in possesso del permesso sosta disabili rilasciato dal Comune di Formia.

“La piattaforma CUDE è una iniziativa volta a semplificare la mobilità delle persone con disabilità per creare un contrassegno elettronico unico che consenta alle stesse di accedere alle zone a traffico limitato (ZTL), parcheggiare in aree dedicate e godere di altri benefici, senza dover fare anticipatamente richieste individuali per ogni comune in cui si trovano. Lo stesso può essere utilizzato in tutti i comuni che hanno aderito alla piattaforma, rendendo il processo più semplice e meno burocratico”, spiega il sindaco Gianluca Taddeo – Il sistema è basato su una piattaforma online che consente agli utenti di autenticarsi e ottenere un contrassegno elettronico valido per tutte le città aderenti rendendo così molto più semplice gli spostamenti dei soggetti con disabilità tra diverse città, ottimizzando il sistema di gestione dei permessi”.

Per chi non si sposta dal proprio Comune di riferimento non è necessario fare richiesta: quest’ultima può essere effettuata in qualsiasi momento in caso di future esigenze. Per accedere alla piattaforma (al link: https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/piattaforma-cude) e con l’App iPatente è indispensabile che il richiedente presenti al Comune che ha emesso il contrassegno la richiesta di adesione. L’interessato dovrà compilare un apposito modulo indicando una targa “attiva” e una seconda facoltativa. Poiché la piattaforma gestisce un’unica targa, in caso di utilizzo di quella facoltativa è necessario provvedere alla sua attivazione.

Il Comune che rilascia il Cude inserisce i dati sulla piattaforma dietro richiesta di adesione del titolare del contrassegno, consegna al titolare del contrassegno il Codice Univoco per accedere alla piattaforma e ne gestisce il rinnovo, la sospensione e la revoca sulla piattaforma. La piattaforma acquisisce dai Comuni la data di rilascio e di scadenza e la targa associata al contrassegno. Il titolare del contrassegno, infine, riceve dal Comune che ha emesso il contrassegno stesso il Codice Univoco utilizzabile per accedere alla piattaforma e gestire le targhe. Il titolare è responsabile della conservazione e utilizzo del Codice Univoco.

Piattaforma Cude: chiavi e vie d’accesso

L’accesso alla piattaforma è sempre possibile attraverso il portale dell’automobilista e con AppiPatente. I singoli Comuni possono rendere eventualmente disponibili ulteriori canali d’accesso: consulta i servizi informativi del Comune di riferimento. L’accesso tramite il portale dell’automobilista richiede di:

autenticarsi al portale (es. attraverso Spid o Cie);

accedere all’Area Personale (Home cittadino);

accedere alla piattaforma Cude disponibile nella sezione «Accesso ai Servizi» inserendo il Codice Univoco e selezionando il Comune che ha emesso il Cude.

L’accesso tramite AppiPatente richiede di: