Formia, contrasto allo spaccio di stupefacenti: arrestato pusher di 47 anni

La Polizia di Stato – Questura di Latina, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza di Formia, nella tarda serata di ieri ha tratto in arresto un pusher 47enne sorpreso in flagranza a cedere della cocaina in un locale della movida formiana. Nel corso dei controlli l’uomo è stato notato aggirarsi tra la folla con comportamenti sospetti, è stato quindi seguito con attenzione, sino a quando non ha incontrato un cliente. I due stavano perfezionando lo scambio denaro – droga, ma sono stati interrotti dall’intervento delle Forze di polizia. Il pusher è stato trovato in possesso di tre dosi di cocaina e di un coltello, tutto debitamente sequestrato. L’acquirente sarà segnalato amministrativamente quale assuntore di stupefacenti, mentre lo spacciatore è stato tratto in arresto e posto in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.