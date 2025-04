Avanti con gli interventi per il Palazzetto dello Sport

LATINA – Proseguono gli interventi del Pnrr relativi al Palazzetto dello sport di Latina.

L’amministrazione ha attivato un tavolo tecnico che si riunisce con cadenza settimanale, al fine di garantire un efficace coordinamento tra progettazione e lavori in corso.

“In seguito al completamento dei lavori di puntellamento presso il palazzetto dello sport, è stata ristabilita la staticità degli elementi verticali posti sotto il blocco spogliatoi – spiega l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, che ha effettuato un sopralluogo sul posto per verificare lo stato degli interventi -. I lavori di puntellamento hanno consentito la riapertura del cantiere e la ripresa delle opere previste dal Pnrr relative all’impianto sportivo. La messa in sicurezza strutturale è stata garantita per l’area della piscina coperta, dove sono attualmente in corso i lavori. Parallelamente, proseguono gli studi sulla vulnerabilità sismica dell’edificio, la cui conclusione è prevista entro la fine del mese di aprile. Successivamente, si procederà con l’intervento definitivo di consolidamento strutturale, che potrà consistere in un miglioramento o in un adeguamento sismico.

Nel frattempo, sono ripresi i lavori relativi al progetto Pnrr ‘M5.22.1 Rigenerazione urbana – Adeguamento tecnologico e funzionale del palazzetto dello sport’, che comprendono il rifacimento del solaio del bordo vasca della piscina coperta. Il solaio originario è già stato demolito e si procederà a breve con la ricostruzione, che includerà anche una nuova canalina di scolo, opportunamente dimensionata. È da ricordare che la precedente canalina, sottodimensionata e aggravata da una pendenza inadeguata del solaio, aveva causato un notevole degrado delle strutture adiacenti. I lavori in corso prevedono, oltre alla ricostruzione del solaio, la bonifica di alcune parti impiantistiche e la pulizia dei locali seminterrati. Nei prossimi giorni si procederà con il posizionamento dei puntelli e del banchinaggio per la posa della nuova armatura, dei travetti e delle pignatte, nonché per la realizzazione in opera della canalina di scolo. Al termine di questo intervento, riprenderanno anche le lavorazioni previste dall’altro progetto Pnrr, denominato ‘M5.2.3 Rigenerazione piscine comunali’, che interessa l’impianto natatorio e che comprende, tra le altre opere, l’innalzamento del fondo vasca, la demolizione della tribuna e la sostituzione della copertura della piscina coperta. Stiamo realizzando – conclude l’assessore – un intervento che non è solo di recupero funzionale e di messa in sicurezza, ma anche di rigenerazione funzionale e tecnologica con benefici diretti per atleti, società sportive e cittadini in quanto riteniamo che il Palazzetto dello Sport sia un punto di riferimento fondamentale per l’attività sportiva della nostra città”.