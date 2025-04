Gek Galanda presenta a Latina il suo libro “La mia vita a spicchi” (ed Lab Dfg)

LATINA – Giacomo Gek Galanda, ex cestista e dirigente sportivo italiano, presenterà a Latina il suo libro “La mia vita a spicchi” (ed Lab Dfg). L’appuntamento è alla Feltrinelli di Latina in Via Diaz, venerdì 4 aprile alle 18. Dialogano con l’autore l’assessore allo sport Andrea Chiarato, il capo allenatore della Benacquista Assicurazioni Latina, Alberto Martellossi, il presidente dell’Associazione “Amici del Basket”, Massimo Passamonti e lo scrittore Andrea Franco.

Giacomo Galanda, friulano classe ’75, è stato uno dei pilastri della Nazionale Italiana di Pallacanestro dal 1995 al 2007. Dopo gli esordi nella massima serie con Verona, ha raccolto tre Scudetti indimenticabili a Varese, Bologna sponda Fortitudo e Siena. Argento olimpico nel 2004, con la maglia Azzurra, indossata per 215 volte (4º di tutti i tempi). Ai Campionati Europei ha vinto tutto quello che si poteva vincere: Oro, Francia ’99; Argento, Spagna ’97; Bronzo, Svezia ’03.Negli ultimi anni della sua lunga carriera sceglie Pistoia dove contribuisce al ritorno alla massima serie del club toscano e in seguito intraprende la carriera da dirigente. Consigliere Federale FIP e da sempre attivo in campo sociale, oggi è Ambasciatore Dynamo Camp e socio onorario del Gek Galanda Group, in aiuto di bambini meno fortunati.