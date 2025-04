Latina, “Spazio ai libri” presenta “Una lingua per cantare” di Giulio Carlo Pantalei

LATINA – Giovedì 3 aprile alle 18.30 al Geena (Via Custoza 2, Latina) il laboratorio narrativo indipendente Spazio 2032 presenta “Una lingua per cantare” di Giulio Carlo Pantalei, un libro che racconta quando gli scrittori italiani scrivevano anche canzoni. “Pasolini per Modugno, Roversi per Dalla, Calvino per Cantacronache, parole che ancora oggi sanno vibrare, resistere, cantare”, dicono gli organizzatori.

Ne parleranno con l’autore, Martina Zaralli, speaker e podcaster, Ugo Fracassa, docente di critica letteraria alll’Università Roma Tre, e Fabrizio Miliucci, scrittore e critico letterario. Modera Graziano Lanzidei.

L’incontro fa parte della rassegna Spazio ai libri.