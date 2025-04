SABAUDIA – Giovanni Secci è il nuovo segretario di Forza Italia a Sabaudia. È quanto deciso per acclamazione nel corso del congresso comunale nella città delle dune che si è svolto ieri nella sede azzurra “Alessandro Maracchioni” in via Carlo Alberto.

“La mia candidatura si fonda su una solida esperienza, ma soprattutto su un impegno che non ha mai vacillato. Ho sempre scelto di restare fedele ai valori che ci uniscono, senza mai cedere a compromessi che potessero mettere in discussione la nostra identità. E ne vado fiero. Forza Italia è un partito che ha sempre rappresentato la libertà, la giustizia e la prosperità. Sono pronto a continuare a guidare la nostra comunità politica in questo stesso solco, con la stessa coerenza e determinazione che ci hanno contraddistinto finora. Desidero sottolineare un principio che considero fondamentale: Forza Italia non è un partito chiuso, e nemmeno il direttivo che oggi (ieri, ndr) propongo. Al contrario, voglio che Forza Italia a Sabaudia diventi un luogo aperto, dove ogni cittadino che desidera contribuire alla crescita del nostro comune può farlo, mettendo a disposizione le proprie idee, energie e competenze. Infine, ma non per ordine di importanza, in mio impegno, così come quello di Forza Italia tutta, sarà rivolto a contribuire in maniera determinata e determinante alla rielezione nel 2027 di questa Amministrazione ed in particolare del nostro sindaco Alberto Mosca. Perché solo insieme, uniti e coesi, potremo continuare a costruire qualcosa di veramente positivo per la nostra città”, ha dichiarato Secci.

Rinnovato anche il direttivo che conta 32 membri, tra cui i due vice segretari: Maria Antonietta Carnevale e Alberto Chiarato. Il gruppo di lavoro è composto da: Alberto Mosca (sindaco), Annalisa Comandini, Emmanuele De Piccoli, Vitantonio De Vitis, Giovanni Pietro Fogli (capo gruppo consiliare), Fabrizio Livi, Anna Maria Maracchioni, Doriamo Matrullo, Massimo Mazzali, Diana Sciamanna, Natalino Iacovacci, Alessandro Franceschini, Matteo Di Girolamo, Elisa Onori, Vincenzo Pietro D’Arcangelo, Davide Martino, Romeo Beoni, Tiziana Cardarelli (addetta stampa), Alfonso Gramegna, Erica Marzullo, Marcellino Pastore, Benedetto Lucci, Giovanni Stirpe, Marco Ricci, Maria Grazia Favero, Roberta Secci, Mirko Corelli, Valerio Anelli, Annamaria Castellani e Cristian Buttaro.

L’assemblea di ieri ha visto la partecipazione di importanti esponenti regionali e nazionali di Forza Italia, tra cui il deputato europeo Salvatore De Meo, che ha condiviso la sua esperienza a livello europeo e le opportunità per il territorio pontino, Giuseppe Schiboni, assessore regionale all’Istruzione, alla Formazione e all’Urbanistica, che ha trattato le politiche regionali cruciali per la crescita di Sabaudia e il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca che ha sottolineato l’importanza di un partito coeso per raggiungere obiettivi concreti per la città. Non sono mancati i consiglieri regionali Angelo Tripodi e Cosimo Mitrano, che hanno discusso dei risultati raggiunti a livello regionale e delle sfide future per il territorio.

Per il gruppo giovani, toccante l’intervento del rappresentante provinciale, Matteo Di Girolamo. Il giovane consigliere comunale dell’Amministrazione Mosca ha ringraziato Giovanni Secci per avergli insegnato i valori fondamentali che distinguono il partito di Berlusconi, ricordando con parole d’affetto Luca Palmegiani, che ha perso la vita prematuramente qualche mese fa. Ad intervenire anche il segretario comunale di Noi Moderati, Mimmo D’Amico che ha sottolineato con entusiasmo la sintonia con Forza Italia.

Il congresso è stato non solo un momento di crescita politica per Forza Italia, ma anche un’importante occasione di coesione per tutti coloro che si riconoscono nei valori del partito. La nuova leadership, infatti, rappresenta un punto di partenza per rafforzare il partito e proseguire il lavoro intrapreso negli ultimi anni, continuando sotto la guida di Giovanni Secci