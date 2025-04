Latina, dopo nuovo sequestro del centro commerciale di Via del Lido, la proprietà annuncia ricorso

LATINA – E’ partito il conto alla rovescia per la chiusura del centro commerciale di via del Lido a Latina, dove sono stati nuovamente apposti i sigilli sabato. Stavolta il sequestro notificato dai carabinieri Forestali alla proprietà è a fini di confisca e la Procura della Repubblica di Latina ha dato sette giorni di tempo – da oggi cinque – per smaltire le scorte alimentari e chiudere i negozi.

Annuncia ricorso contro l’ordinanza emessa dalla giudice del Tribunale di Latina Mara Mattioli, la Latina Green Building società che ha realizzato la struttura in cui operano tre diverse attività commerciali. Proprio questa è una delle accuse: aver spacchettato le superfici per aggirare la normativa prevista per i centri commerciali. L’altro problema è quello dei passi carrabili, ovvero le entrate e uscite dall’area parcheggio, e la vicinanza alla Pontina. L’ipotesi di reato è lottizzazione abusiva.