Dimensionamento, Tar boccia il ricorso del Comune di Latina. Protesta la Gilda

LATINA – Dopo che il Tar ha respinto il ricorso del Comune di Latina contro il piano di dimensionamento scolastico regionale che fonde nell’unico istituto comprensivo di Borgo Sabotino, la scuola Don Milani (q4-q5) ), torna alla carica la Gilda Insegnanti di Latina: «Il ricorso contro il dimensionamento scolastico presentato tardivamente dal Comune di Latina per scongiurare la fusione tra gli istituti comprensivi Don Milani e Vito Fabiano è apparso più come un’azione improvvisata, organizzata con superficialità». A dichiararlo è la coordinatrice provinciale della Gilda degli Insegnanti, Patrizia Giovannini, dopo la decisione del Tar del Lazio che ha respinto l’istanza di sospensiva presentata dall’amministrazione comunale contro il piano regionale di riorganizzazione della rete scolastica del Lazio.

«A nostro avviso – prosegue Giovannini – gli elementi per presentare un ricorso c’erano tutti: i due istituti comprensivi non risultavano sottodimensionati e sono territorialmente distanti. Inoltre, la Don Milani, che con l’accorpamento perde autonomia e denominazione, rappresentava un presidio scolastico per due vasti quartieri di Latina e, come tale, andava tutelata». E di più: secondo la Gilda, il rigetto del Tar sarebbe dovuto anche al fatto che era già stato attribuito un nuovo codice meccanografico unico per entrambi gli istituti, rendendo inaccoglibile la sospensiva.

“Sappiamo – aggiunge la segretaria provinciale del sindacato di base – che a inizio anno scolastico si è tenuta una riunione convocata dal Comune, a cui hanno partecipato solo i dirigenti scolastici, durante la quale è stata anticipata l’intenzione di procedere con un dimensionamento tra l’IC di Borgo Faiti e l’IC Cena, a partire dall’anno scolastico 2026-2027. Ricordiamo all’assessore – conclude Giovannini – che prima di proporre un piano da inviare alla Provincia, sarebbe opportuno coinvolgere tutti gli attori del mondo scolastico, comprese le organizzazioni sindacali, e attenersi alle linee guida regionali, valutando attentamente la reale fattibilità di ogni operazione. Continueremo a portare le nostre istanze ai tavoli provinciali e regionali e a sostenere ogni iniziativa volta a contrastare decisioni improvvide sul fronte del dimensionamento scolastico».