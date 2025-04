Latina, due nordafricani accoltellati nella zona autolinee

LATINA – E’ finita con un accoltellamento una lite tra stranieri esplosa nella zona delle autolinee di Latina martedì sera, poco dopo le 20. Due giovani nordafricani sono rimasti feriti da alcuni fendenti, sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, carabinieri e polizia, ma i feriti si erano già allontanati. Uno era a poca distanza, in una via del quartiere Nicolosi, ferito all’altezza del torace, un altro in via Emanuele Filiberto. Per tutti e due si è reso necessario il ricovero al pronto soccorso e le condizioni del primo sarebbero serie. Sono in corso le indagini per ricostruire chi e quanti abbiano partecipato alla violenta rissa e ricostruire le responsabilità.