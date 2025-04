Latina, open day carte di identità: rilasciati 477 documenti

LATINA – Quasi cinquecento cittadini di Latina hanno approfittato dell’open day per rinnovare il documento di identità, senza necessità di prenotazione. Il bilancio è stato tracciato dal servizio anagrafe dopo il weekend del 5 e 6 aprile: in totale 477 carte di identità elettroniche di cui 202 in Corso della Repubblica, 151 a Borgo Sabotino e 124 a Latina Scalo. È stato scelto il primo fine settimana di aprile in vista delle partenze in occasione delle festività Pasquali e dei ponti del 25 aprile e del primo maggio.

“Ci sarà anche una seconda data – anticipa l’assessora Francesca Tesone – L’iniziativa verrà replicata in occasione delle consultazioni referendarie dell’8 e 9 giugno, anche in vista delle partenze per le vacanze estive per facilitare i cittadini nelle procedure di rinnovo e rilascio dei necessari documenti di riconoscimento. Questi open day senza prenotazione – continua l’assessora – sono fondamentali per semplificare e accelerare l’accesso a servizi digitali, offrendo un supporto concreto e immediato ai cittadini. L’obiettivo è rendere sempre più accessibile e fruibile la carta di identità elettronica, un documento che è ormai indispensabile per la vita quotidiana di ognuno, sia per le pratiche amministrative che per l’accesso a servizi online. In occasione degli open day, inoltre, presso gli uffici Anagrafe di Corso della Repubblica 116, è stato attivato uno sportello di facilitazione digitale con l’obiettivo di orientare i cittadini e mostrare le potenzialità degli strumenti digitali. Nel corso delle due giornate sono stati assistiti circa 80 cittadini, ai quali sono stati offerti servizi come l’attivazione della carta di identità elettronica e la prenotazione di appuntamenti. L’iniziativa ha riscosso un importante apprezzamento da parte dell’utenza, evidenziando l’utilità e la necessità di questo tipo di supporto”.