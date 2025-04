Latina riceve Trapani, Boscaglia: “Solo un’opzione: i tre punti”

LATINA – “Domani abbiamo una sola opzione: fare i tre punti”. Al termine della rifinitura al Francioni, ha parlato nella Sala stampa “Francesco Amodio”, mister Roberto Boscaglia per presentare la sfida casalinga che vedrà il Latina opposto al Trapani. Un incontro, quello in programma alle 15 di sabato 5 aprile, che potrebbe voler dire la salvezza definitiva per Latina anche se mancano ancora 4 gare alla fine del campionato di Lega Pro.

Per il match, l’allenatore ha a disposizione Mastroianni recuperato e Petermann, al rientro dalla squalifica: “Siamo al completo”, assicura Boscaglia che cambierà la tattica di gioco. “E’ stata una settimana giusta, sappiamo l’importanza della partita, abbiamo bisogno di punti. Una partita contro una squadra molto ferita e quindi dura, che si vince con l’atteggiamento. Noi abbiamo bisogno di vincere molto più di loro. Mi aspetto una grande partita”.