Pallamano, al Palasport Marica Bianchi l’ Adattiva Pontinia riceve Securfox Ariosto

PONTINIA – L’Adattiva Pontinia tornerà a giocare in campionato domani, sabato 5 aprile, alle ore 19:00, al palazzetto dello sport Marica Bianchi di Pontinia, ospitando il Securfox Ariosto. Si tratta della penultima partita della stagione regolare che servirà comunque a definire la griglia dei play-off a cui la formazione del presidente Mauro Bianchi è già qualificata da tempo ma attende di conoscere la griglia finale: con l’Erice capolista a 38 punti e il Cassano Magnago quarto a 30, al secondo posto attualmente c’è il Salerno con 34 punti, gli stessi del Pontinia. Al termine delle prossime giornate si avrà un quadro definito dei piazzamenti proprio di Salerno e Pontinia perché il Salerno giocherà in casa dell’Erice e poi chiuderà in casa dell’Ariosto, mentre il Pontinia, dopo il match con le ferraresi, andrà a giocare l’ultima della stagione regolare a Padova con il Cellini. Con 25 punti in classifica, e altri quattro in palio, l’Ariosto non potrà più matematicamente ambire alla quarta posizione che è detenuta dal Cassano Magnago, tuttavia la compagine ferrarese arriverà a Pontinia con l’obiettivo di ottenere il massimo avendo dalla sua anche la possibilità di giocare con il braccio sciolto, senza particolari problemi di classifica.

Intanto, nei giorni scorsi, sono state diramate le convocazioni per la Nazionale femminile che giocherà il doppio confronto con la Romania, l’andata il 9 aprile a Chieti e il ritorno il 13 a Bistrita, in Romania. Dell’Adattiva Pontinia ci sono due atlete convocate: la conferma di Ramona Manojlovic e il ritorno di Irene Stefanelli.

«Per me è un ritorno emozionante dopo molto tempo ed essere chiamati a vestire la maglia azzurra è sempre un grande onore e una grande soddisfazione che ripaga tutti gli sforzi fatti anche in allenamento – dichiara Stefanelli – Ci tengo a ringraziare tutte le mie compagne di squadra con cui mi alleno tutti i giorni perché è anche grazie a loro che questa convocazione è arrivata. Sarà sicuramente un’esperienza positiva per il mio bagaglio personale e pallamanistico».

Entrambe le giocatrici dell’Adattiva Pontinia si ritroveranno domenica 6 aprile per il raduno di Chieti dove tutte le giocatrici prepareranno il doppio confronto con le romene valido per i play-off di qualificazione ai Campionati Mondiali 2025.