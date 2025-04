Due bronzi per Camilla Del Pace, giovane atleta della ASD Aquaria di Pontinia

PONTINIA – Nella piscina “Alberto Castagnetti” di Verona, il 29-30 marzo, si è svolto il 40° Trofeo delle Regioni UISP Nazionale. Si sono fronteggiate le rappresentative italiane, ognuna formata da 24 atleti, della categoria “Esordienti A, B, C”. Camilla Del Pace (anno 2015), giovane atleta della società ASD Aquaria di Pontinia, ha gareggiato nei 50 mt. stile libero e nelle staffette 4×50 mt. stile libero e 4×50 mt. mista, conquistando due medaglie di bronzo, la prima nella gara individuale, l’altra nella staffetta mista. Un ottimo risultato per questa giovane nuotatrice che si era imposta nelle finali regionali UISP del 9 marzo a Frosinone confermandosi “campionessa regionale” nei 50 mt. e nei 100 mt. stile libero, conquistando così la qualificazione per Verona. Camilla è stata accompagnata da sua madre Donatella D’Amici che è anche la sua allenatrice. I prossimi impegni per la piccola Camilla saranno il 13 aprile a Rieti per la combinata dei 4 stili e il 18 maggio a Frosinone, dopodiché si confronterà con le più forti d’Italia ai campionati italiani giovanili estivi UISP.