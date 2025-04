Stadio Francioni ed Ex Fulgorcavi di Latina, via libera all’affidamento

LATINA – La giunta comunale guidata dal sindaco Matilde Celentano ha approvato, nella seduta odierna, l’avvio della procedura per l’affidamento in concessione dello Stadio Comunale “Francioni” di Piazzale Prampolini e dell’impianto sportivo “Ex Fulgorcavi” di via del Crocifisso. La decisione, assunta su proposta dell’assessore al Patrimonio Ada Nasti e dell’assessore allo Sport Andrea Chiarato, prevede l’individuazione del concessionario tramite una procedura a evidenza pubblica, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e pari opportunità.

“Con questa delibera – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano – confermiamo il nostro impegno concreto nei confronti del mondo sportivo. Stiamo investendo risorse ed energie sia nell’ammodernamento dell’impiantistica che nella promozione della pratica sportiva a tutti i livelli. Lo sport è un potente strumento di coesione sociale e rappresenta, oggi più che mai, una delle migliori risposte ai bisogni di salute, benessere e inclusione della nostra comunità”.

“L’affidamento in concessione garantirà alla squadra calcistica rappresentativa della città l’utilizzo dello stadio per le gare casalinghe e dell’impianto Ex Fulgorcavi per lo svolgimento degli allenamenti. Il concessionario – ha aggiunto l’assessore Ada Nasti, sottolineando gli aspetti tecnici – dovrà riservare ogni anno all’amministrazione comunale un numero di giornate gratuite, pari agli anni di durata della concessione, da destinare a eventi, manifestazioni e iniziative pubbliche. Inoltre, sarà tenuto al versamento di un canone annuo e alla realizzazione, a proprio carico, degli eventuali interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria sugli impianti”.

“Con l’approvazione di questo atto – ha commentato l’assessore Andrea Chiarato – compiamo un passo importante nella direzione della valorizzazione degli impianti sportivi comunali. Lo stadio Francioni e l’Ex Fulgorcavi sono luoghi simbolo per la nostra città e il loro rilancio rappresenta una grande opportunità per tutto il movimento sportivo locale. Latina ha dimostrato, anche recentemente, di saper accogliere e promuovere eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale. Con questo bando, dunque, intendiamo offrire nuove prospettive agli operatori del settore e consolidare il ruolo centrale dello sport nella vita della città”.