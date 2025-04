Vivicittà Latina, domenica l’attesissima 40° edizione dell’evento UISP

LATINA – Torna “Vivicittà Latina”. Domenica 6 aprile, infatti, il noto evento targato UISP celebrerà la 40esima edizione confermandosi come una tappa di assoluto spessore per il Grande Slam “Natalino Nocera”. Si tratta di una manifestazione di corsa su strada di portata nazionale e internazionale, visto che è organizzata in contemporanea in oltre 30 città italiane ed estere: lo start, fissato alle 9.30, scatterà in tutte le località con l’immancabile diretta su Rai Radio1. Alla fine verrà stilata una classifica unica, maschile e femminile, con tempi compensati e coefficienti introdotti in relazione al profilo altimetrico. Proprio lo scorso anno, tra l’altro, la vincitrice “pontina” Carla Cocco si piazzò al secondo posto assoluto grazie al tempo realizzato sul percorso di Latina. La Cocco raggiunse il traguardo in 37’11’’, precedendo Pamela Gabrielli e Simona Magrini. In ambito maschile, invece, il più veloce fu Gabriele Carraroli con un tempo di 32’38’’, seguito dopo un bel testa a testa da Pasquale Rutigliano e subito dopo da Riccardo Volpe. Tra le società, infine, si affermò la Nuova Podistica Latina davanti al Running Club Latina e alla Nissolino Intesatletica.

IL PERCORSO – La grande novità di quest’anno sarà rappresentata dal punto di arrivo e partenza: oltre ad evitare di toccare la Circonvallazione, per ridurre al minimo le conseguenze sulla viabilità, si lascerà Piazza del Popolo per consentire lo svolgimento del Mercatino della Memoria e si utilizzerà per il raduno delle 7,30 e per la partenza un altro angolo prestigioso della città, piazza San Marco. Su quest’ultima sarà istituito il divieto di sosta in entrambi i lati. Il “Vivicittà” comprenderà poi la 26esima edizione del “Memorial Michele Policicchio”, premio speciale riservato alla prima società classificata e dedicato al ricordo di uno dei fondatori del Comitato Territoriale Uisp. Lo stesso Comitato ha poi organizzato una camminata ludico-motoria aperta a tutti, ad iscrizione gratuita, e una serie di servizi per gli atleti come l’assistenza sanitaria con postazioni fisse e mobili, un diploma con riscontro chilometrico e posizione all’arrivo e i ristori durante la gara e al traguardo. Tornando al percorso, confermata la formula dei tre giri da 3,3 km all’interno del centro storico: la novità sarà il passaggio nella “Via dei Pub” e dietro le Poste centrali, raggiungendo poi la Cattedrale attraverso viale IV Novembre e via Padre Reginaldo Giuliani. Nella stessa Zona Pub, tra l’altro, gli operatori del posto offriranno un aperitivo e buoni consumazione ai primi classificati a dimostrazione della loro vicinanza alla manifestazione. Trascorsi i 90 minuti di gara, inoltre, gli atleti saranno tenuti ad osservare il codice della strada. Le limitazioni al traffico e la lista delle vie interessante saranno consultabili sul sito uisplatina.it. L’organizzazione provvederà, con l’aiuto di oltre 100 unità di Protezione Civile e Polizia Locale, a presidiare il percorso consentendo degli attraversamenti quando ce ne sarà la possibilità.

LE PREMIAZIONI E I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER TUTTI – Riguardo alle premiazioni, infine, saranno consegnati riconoscimenti ai primi cinque e alle prime cinque della classifica generale, ai primi tre di ogni categoria, ai primi tre e alle prime tre iscritti all’Avis e alle prime 5 società. I premi saranno offerti da tre realtà locali inserite nel consorzio nazionale Ortofrutta: EuroCirce, Ortolanda e PontiNatura. Le stesse aziende, fino ad esaurimento merci, distribuiranno gratuitamente ai presenti i loro prodotti ortofrutticoli, aderendo a un’iniziativa del Consorzio dal titolo “L’allenamento inizia mangiando”. Altri omaggi ai primi 500 iscritti saranno offerti dal Conad Superstore Le Torri e da Sport ’85. Per tutte le informazioni e per le iscrizioni si può inviare una email a atleticaleggera.latina@uisp.it oppure un messaggio WhatsApp al 328.1193101.

IL CONVEGNO – L’associazione “Cammino”, affiliata Uisp, ha organizzato per sabato 5 aprile un convegno direttamente collegato al “Vivicittà”. Per celebrare i 15 anni di attività, la realtà presieduta da Giuseppe Ciavolella proporrà “Benessere Corpo Mente Territorio”, una nuova chiave di lettura del rapporto tra l’essere umano e la natura, analizzando il “benessere individuale” come una condizione non solo personale ma collettiva. Si parlerà della necessità di restituire agli esseri umani la possibilità di vivere nuovamente il proprio territorio e se stessi ricreando luoghi in cui ritrovarsi, comunicare e fare cultura, attività fisiche e turismo. Concetti che appartengono di fatto alle priorità dell’UISP e che a tal proposito hanno visto il sostegno dell’UISP Nazionale. L’appuntamento è alle 17,30 presso la sala conferenze del Consorzio Industriale del Lazio, in via Carrara 12, a Latina Scalo.