Vivicittà Latina, la 40° edizione incorona Dario Oddi e Angela Mattevi

LATINA – Una bella giornata di sole ha caratterizzato domenica 6 aprile la 40° edizione del “Vivicittà Latina”, storica manifestazione targata UISP andata in scena in contemporanea in oltre 30 città italiane ed estere. Nel capoluogo erano tante le novità ideate dallo staff del Comitato Territoriale: dalla partenza e l’arrivo in piazza San Marco ad un tratto del percorso all’interno della via dei Pub. A dimostrazione del pieno coinvolgimento della città, tra l’altro, alcuni operatori della stessa via hanno offerto il loro contributo attraverso aperitivi e buoni consumazione distribuiti ai vincitori.

Oltre 300 atleti provenienti da tutta la regione hanno percorso tre giri da 3,3 km dopo lo start dato dall’assessore comunale allo Sport Andrea Chiarato. Il più veloce di tutti è stato Dario Oddi dell’Atletica Città dei Papi Anagni, giunto al traguardo con un tempo di 32’47’’. Dopo di lui si sono piazzati Fabrizio Chiominto di RomAtletica (33’00’’), Daniele Galderisi dell’Asd Nissolino (33’02’’), Enrico Gallucci della Castro Running (33’07’’) e Claudio Marchiori della Nuova Podistica Latina (33’39’’). Tra le donne si è rivelata veloce come il vento una protagonista abituata ai grandi palcoscenici, Angela Mattevi della Top Runners Castelli Romani: l’ex campionessa del mondo di corsa in montagna ha tagliato il traguardo dopo appena 34’41’’, tempo che l’ha proiettata ai vertici della graduatoria generale del Vivicittà, realizzata con tempi compensati sulla base dei vari rilievi cronometrici. Dopo di lei si sono piazzate Luminita Lungu dei Bancari Romani (39’15’’), Francesca Macinenti del Centro Fitness Montello (40’19’’), Roberta Andreoli (41’10’’) e Caterina Leuzzi dell’Atletica Colleferro Segni (41’28’’).

Le premiazioni, con il presidente dell’UISP Latina Andrea Giansanti, il vicepresidente Andrea Bentini e il segretario generale Domenico Lattanzi, hanno riguardato anche le prime tre e i primi tre iscritti all’Avis e i primi tre di ogni categoria. Grandi applausi, inoltre, per la consegna di riconoscimenti a tre atleti amati da tutti: Fabrizio Percoco, Davis D’Arpino e il sorridente Max, sospinto su una speciale carrozzina da Luca Monescalchi. Un altro momento molto emozionante ha riguardato la premiazione della società: la Professoressa Anna Lungo ha assegnato infatti al Running Club Latina il “Memorial Michele Policicchio”, iniziativa giunta alla 26esima edizione e ideata per ricordare uno dei fondatori del Comitato Territoriale di Latina. Riconoscimenti sono andati anche al Centro Fitness Montello, alla Nuova Podistica Latina, all’Atletica Sermoneta e all’Asd Nissolino. Oltre ai vari trofei, i protagonisti hanno ricevuto prodotti targati Sport ’85 e Conad Superstore Le Torri, oltre alle delizie ortofrutticole messe gratuitamente a disposizione, anche degli spettatori, da EuroCirce, Ortolanda e PontiNatura. Alla fine il “Vivicittà” si è confermato una festa per tutti, partecipanti e spettatori, e questo è stato reso possibile anche dall’apporto di oltre 100 unità tra volontari, Protezione Civile e Polizia Locale.

Pienamente soddisfatto il presidente Andrea Giansanti: “Da bambino ho corso la prima edizione di Vivicittà Latina, nella stracittadina non competitiva, ed oggi ho l’onore di celebrare da podista prima ancora che da presidente UISP Latina il successo della quarantesima edizione. Il merito va ai tanti volontari che lavorano dietro le quinte, coordinati dal segretario generale Domenico Lattanzi, e alle forze dell’ordine che garantiscono la sicurezza del tracciato in collaborazione con la protezione civile. Un sincero ringraziamento anche all’amministrazione comunale presente con l’assessore Andrea Chiarato, sempre attento alle nostre iniziative. Voglio ringraziare anche Mauro Anzalone, il cui supporto operativo è stato molto importante. Ma il ringraziamento più grande va ai tanti partecipanti che hanno reso Vivicittà Latina 2025 un’edizione da incorniciare”.