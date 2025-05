Amarcord basket, al circolo cittadino evento per i 50 anni dalla storica promozione dell’Ab Latina in serie B

LATINA – Al Circolo Cittadino di Latina, lunedì 19 maggio, un raduno di dirigenti, giocatori, allenatori e tifosi festeggerà i 50 anni della storica promozione in B dell’Ab Latina. Sono in tanti ad aver già garantito la partecipazione, da ogni parte d’Italia.

UN PO’ DI STORIA – Era il 9 settembre del 1968, quando nasce l’Associazione Basket Latina, il più grande e importante fenomeno di aggregazione sportiva e sociale della città – ricordano gli organizzatori – . Tutto nasce in un garage, in quello della famiglia di Giancarlo Faugno, nel settembre del 1968, un anno che ha segnato la storia per via della contestazione studentesca in Europa, noi abbiamo i sessantottini dei canestri. Tutto in via Don Torello, allora quasi periferia di una città in continua trasformazione urbanistica e demografica. Nessuno, proprio nessuno, pensava che sarebbe stata scritta una pagina di storia vera e genuina, fatta di tanti sacrifici. Angelo Muzio, coach di origine molisana, aveva preparato tutto: <Felicetto Ferrazza sarà il nostro presidente – disse – parteciperemo ai campionati Allievi e Juniores, da domani si lavora>. Nasce così la società che ha collezionato più affermazioni nella storia sportiva della provincia pontina.

LA RIEVOCAZIONE – L’appuntamento è per lunedì prossimo, 19 maggio, alle 17,30 nella sala conferenze del Circolo Cittadino di Latina dove verranno festeggiati e ricordati i 50 anni dalla storica promozione dell’Ab Latina in serie B nel 1975, unico team in Italia composto da giocatori locali, mai retribuiti, dilettanti puri. La squadra allenata da coach Luciano Marinelli giocava all’interno dell’arena del Circolo Cittadino in un pallone pressostatico, sempre sold out, con un seguito di pubblico incredibile anche in trasferta.