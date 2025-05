Tremila per Bicincittà Latina. Da Uisp e ciclisti l’appello ad una maggiore vivibilità del centro

LATINA – Oltre tremila persone hanno preso parte a Bicincittà, la manifestazione promossa anche quest’anno dal Comitato Territoriale UISP a Latina. I ciclisti amatoriali si sono ritrovati al raduno in via Emanuele di Savoia per poi percorrere quasi dieci chilometri di strade del centro nell’evento organizzato in contemporanea in decine di città italiane. “Latina ha risposto presente con numerosi istituti scolastici – dicono in una nota da Uisp Latina – , con tanti sportivi e con intere famiglie presentatesi ai nastri di partenza lungo Corso della Repubblica. L’obbiettivo, perfettamente centrato, era lanciare un appello per una maggiore vivibilità del centro urbano, per il diritto di vivere in un ambiente sano respirando aria pulita”.

La squadra dell’UISP, affiancata dalla Polizia Locale, ha presidiato il percorso conciliando i tempi della passeggiata in bici con le esigenze del traffico. Nei pressi dello start, inoltre, la Polizia di Stato ha collocato un camper per la distribuzione di materiale informativo sulla guida sicura. Gli agenti della Stradale hanno anche intrattenuto i più piccoli con un gioco interattivo molto istruttivo, consistente nella simulazione di uno stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol.

Alla fine tutti si sono radunati per assistere all’estrazione di oltre 40 premi offerti dagli sponsor, Sport85 e Concessionaria Fiori in primis. Un premio speciale, inoltre, è stato consegnato alla scuola con un maggior numero di iscritti, la “Torquato Tasso” di Latina. La chiusura è stata affidata ai saluti e ai ringraziamenti del presidente Andrea Giansanti, del segretario generale Domenico Lattanzi e del vicepresidente Andrea Bentini: ognuno di loro ha espresso grande soddisfazione per le numerosissime adesioni, promettendo nuove emozioni per domenica prossima in occasione della “Maratonina Azzurra”, sempre nel pieno centro di Latina.