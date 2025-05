Boxe Latina, titolo regionale e canotta azzurra per Mattia Turrin

Un altro campione regionale nella scuderia della Boxe Latina. Dopo Aurora Turrin (Under 17, 52 kg), la canotta tricolore è per Mattia Turrin, (Under 19, 60 kg), che ha vinto semifinale e finale sul ring di casa, al PalaBoxe di Via Aspromonte, dove si è svolta la fase regionale dei Campionati Italiani. Battendo ai punti Alessandro Giovagnoli de Il Gladiatore Boxe Academy e Christian Romasino della Phoenix Gym, Mattia Turrin ha toccato quota 60 (57+, 2-, 1=) incontri nella sua giovane carriera. Nell’occasione Mattia è stato premiato dal nuovo delegato provinciale CONI Mauro Di Prospero.

Questo il quadro completo dei pugili che si sono laureati campioni regionali sul ring della Boxe Latina: kg 50 Matteo Alberico (Accademia Pugilistica Viterbese), kg 55 Samuele Fusco (Sparta Pugilato), kg 60 Mattia Turrin (Boxe Latina), kg 65 Domenico Pofi (Life Center), kg 70 Matteo Borbone (Gym Boxe Setteville Nord), kg 75 Ayrton Emanuele Martucci (Pugilistica Venus), kg 80 Denis Cherciu (Monte Verde Boxe), kg 85 Tiziano Sordini (Sordini Boxe Fiumicino), kg 90 Aharon Corona (Phoenix Gym), kg 90+ Alessio Parisi (Parisi Boxe).

Tornando a Mattia Turrin, il suo record è di 57 vittorie e un verdetto di parità in Italia, mentre le uniche due sconfitte, con la canotta dalla Nazionale, sono maturate agli Europei, dove è arrivata una medaglia di bronzo negli Under 15 (ex Schoolboys). Mattia Turrin, ha risposto alla convocazione dell’Italia Under 19, radunata dal responsabile tecnico Franco Federici presso il Centro Tecnico Federale di Santa Maria degli Angeli (Assisi) fino al prossimo 12 maggio. Si lavora per i Campionati Europei in programma ad Ostrava, Repubblica Ceca, dal 30 ottobre e il 9 novembre. Rimanendo in tema di Europei, le azzurre della Nazionale Under 17, di cui fa parte Aurora Turrin, saliranno sul ring di Kienbaum (Germania) dall’ 8 al 18 dicembre, guidate dal responsabile tecnico Giulio Coletta. Ed ancora, gli Under 15 di Patrizio Oliva saranno protagonisti agli Europei di Porec in Croazia, dal 27 ottobre al 5 novembre. Dello staff under 15, da anni fanno parte i maestri della Boxe Latina Rocco Prezioso e Mirco Turrin.

In base alle categorie, gli impegni delle Nazionali saranno preceduti o seguiti dalle fasi interregionali e nazionali dei Campionati Italiani, in cui Aurora Turrin punta al secondo titolo consecutivo, mentre Mattia Turrin è a caccia della quinta storica medaglia consecutiva.