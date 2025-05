Cisterna, in auto con tre pistole, 250 proiettili e cocaina: arrestato

CISTERNA – Armi e droga nascoste in un borsone sono state scoperte e sequestrate dalla Polizia a Cisterna. I poliziotti del commissariato, durante i servizi di controllo del territorio, hanno notato, alla guida di un’auto, un pluripregiudicato e hanno deciso di fermarlo e procedere anche al controllo dell’abitacolo. E’ così che è stato trovato un borsone, nel retro della vettura, che custodiva una calibro 9 priva di matricola, marca Beretta completa di caricatore, vuoto al momento del controllo, una pistola semi-automatica priva di matricola, anche questa con caricatore inserito vuoto e una rivoltella con calcio in legno con evidenti segni di usura.

Nella borsa era presente anche il munizionamento: 129 cartucce cal. 7,65, 89 cartucce cal 9X21 e 34 cartucce cal. 9×17.

Oltre alle armi, l’uomo portava in auto anche droga, presumibilmente destinata allo spaccio, sono infatti stati trovati circa 21 grammi di pasta di cocaina, 4 bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento, oltre a denaro contante per un totale di circa 1300 euro, in banconote di piccolo taglio.

Sequestrato il materiale e la droga rinvenuti, l’uomo è stato portato presso gli uffici del Commissariato e dopo gli atti necessari, portato in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.