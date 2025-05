Doganella di Ninfa, torna la Sagra della Pecora per la sua 21^ edizione

Torna come ogni anno la tradizione della Sagra della Pecora a Doganella di Ninfa, la borgata divisa tra Sermoneta e Cisterna, arrivata all’edizione numero 21, organizzata dal Comitato Parrocchiale Doganella di Ninfa per la giornata di domenica 25 maggio 2025 . L’appuntamento è presso la Parrocchia S.Maria Assunta di Doganella, in via Ninfina. Alle ore 12.30 le pietanze preparate sin dalle prime ore del giorno saranno servita al pubblico. Verranno inoltre preparati maccheroni al sugo di pecora, arrosticini di pecora, pecora al sugo, panini con prosciutto e piatto rustico. Alle 18 la santa messa. Tutto il ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali. Anche quest’anno si potrà contare su circa 1000 posti al coperto in caso di avverse condizioni meteo.