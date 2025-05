Anche a Latina “50mila sudari per Gaza”: manifestazione in centro città

LATINA – Un folto gruppo di associazioni, movimenti e partiti anche a Latina – e altri se ne stanno aggiungendo – hanno aderito all’appello della giornalista Paola Caridi “50mila sudari per Gaza” e domani, sabato 24 maggio, a partire dalle ore 18, manifesteranno nel centro della città, da Piazza del Popolo verso Corso della Repubblica e Via Diaz, tutti insieme, con i lenzuoli bianchi, per la pace per il popolo palestinese.

Hanno aderito: Anpi Provincia di Latina, Anpi Latina Sezione Severino Spaccatrosi, CGIL Frosinone – Latina, Articolo 21, Rete Studenti Medi, Arcigay Latina Seicomesei Aps, Progetto Enea, Centro Donna Lilith Aps, Giovani Democratici, Movimento 5 Stelle, Latina Bene Comune, Per Latina 2032, Possibile, AVS Alleanza Verdi Sinistra.

L’APPELLO – “Teli bianchi. Sudari. Avvolgono – a Gaza – i corpi dei palestinesi morti ammazzati, e sono così diventati simbolo della strage. Sono, cioè, gli oggetti comuni del nostro tempo crudele. Tempo di genocidio.

Il sudario ricopre, sottrae alla vista del mondo il corpo di cui è stato fatto scempio. Avvolgere nel sudario è un gesto estremo di cura, di pietas. Protegge la dignità degli esseri umani quando le vite non valgono più niente, nella conta approssimativa dei morti.

Come si fa a piangere, onorare la memoria, dei morti di Gaza in quasi 600 giorni di assedio? Come si fa a piangerli uno per uno?

Proviamo a farlo, in silenzio, sabato 24 maggio: in ogni città, paese, contrada d’Italia. Riempiamo piazze, strade, finestre di lenzuoli bianchi a ricoprire il selciato e le facciate di edifici privati e pubblici.

Vorremmo che tutti insieme, in tutta Italia, arrivassero al numero tragico dei 50.000 di Gaza. Tutti insieme saranno i corpi che il mondo non vuole vedere.

Facciamolo sui social e negli spazi pubblici, ciascuno con il suo telo.

Facciamolo organizzandoci per condominio, strada, quartiere: ma anche da soli, ognuno alla sua finestra. E le fotografie inondino la rete, con l’hashtag

#ultimogiornodigaza

#gazalastday”