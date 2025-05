Fondi e Gaeta al centro del volley giovanile

Le città di Fondi e Gaeta stanno ospitando le BigMat Finali Nazionali Giovanili Under 15 di pallavolo, evento che ha portato nel sud pontino le 28 migliori squadre d’Italia della categoria. Una manifestazione di grande rilievo sportivo e promozionale, che coinvolge circa 400 atleti e che si sta svolgendo in quattro impianti tra le due città. L’evento è stato presentato ufficialmente mercoledì 28 maggio nell’aula consiliare del Comune di Gaeta, alla presenza delle istituzioni e del comitato organizzatore. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso il proprio orgoglio per l’accoglienza di una manifestazione di livello nazionale, sottolineando il lavoro sinergico con il Comune di Fondi, rappresentato dall’assessore allo Sport Fabrizio Macaro. Dalla Regione Lazio sono arrivati i saluti del presidente della VI Commissione Cosmo Mitrano e dell’assessora allo Sport Elena Palazzo, che hanno evidenziato l’importanza delle ricadute sociali, educative e turistiche di un evento come questo.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal comitato organizzatore: il presidente del Comitato Regionale FIPAV Lazio, Fabio Camilli, ha sottolineato la portata promozionale del torneo, mentre Claudio Romano, presidente del Comitato Territoriale FIPAV Latina, ha rimarcato come la provincia pontina torni finalmente protagonista dopo anni di assenza da appuntamenti nazionali. “Latina è terra di grande volley – ha affermato – ed era il momento di riportare qui un evento di questo calibro”.

Il torneo, articolato in due fasi, si concluderà il 2 giugno. Tutte le partite sono trasmesse in diretta sul canale ufficiale della Federazione Italiana Pallavolo. A rappresentare il Lazio, due squadre: Marino Pallavolo e Fenice Roma, pronte a contendersi il titolo. La manifestazione gode del patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Latina, del Comune di Fondi e della Città di Gaeta, oltre al sostegno di Sport e Salute e CONI Lazio.