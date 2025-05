Incidente mortale sul lavoro: operaio di una ditta di Nettuno rimane folgorato

Stava lavorando per conto di una ditta con sede a Nettuno quando è rimasto vittima di un tragico incidente. Un uomo di 47 anni, originario della provincia di Foggia, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri a Paliano, in provincia di Frosinone. L’uomo era impegnato in un intervento di manutenzione su un impianto fotovoltaico quando è stato colpito da una scarica elettrica risultata purtroppo fatale.

Secondo una prima ricostruzione, l’operaio — che lavorava per l’azienda incaricata della sostituzione dei pannelli solari — stava operando sull’impianto quando è avvenuta la folgorazione, intorno alle 17:00. Inutili i soccorsi del 118: all’arrivo dei sanitari, per lui non c’era già più nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i tecnici dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) e i carabinieri della stazione di Paliano, che hanno avviato le indagini per fare luce sull’accaduto e accertare il rispetto delle norme di sicurezza. L’area è stata posta sotto sequestro, mentre la Procura di Frosinone ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio colposo.