Formia, nuovo intervento di riqualificazione sul litorale

Proseguono i lavori per la riqualificazione del litorale di Formia. Dopo gli interventi avviati a Vindicio e a Gianola, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo è pronta ad agire sul tratto sottostante la Caserma dei Carabinieri, noto in passato come “La Salute”. L’area versa oggi in condizioni di degrado, in particolare per quanto riguarda l’accesso alla spiaggia. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per il recupero e la riqualificazione dell’intera zona. I lavori saranno finanziati con quasi 98mila euro, fondi regionali destinati alla stagione balneare 2025. Dopo Gianola e Vindicio, fa sapere il primo cittadino, toccherà anche alla spiaggia di Levante di via Fratelli Rossetti.