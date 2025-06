Sabaudia, sorpreso a forzare un camper sul lungomare: arrestato 36enne campano

Tentato furto e fuga fallita sul lungomare di Sabaudia. I Carabinieri delle Stazioni di Sabaudia e San Felice Circeo hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 36 anni, residente in Campania e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre cercava di forzare un furgone camperizzato parcheggiato in via Lungomare Pontino. Il malvivente è stato notato dai proprietari del mezzo mentre, armato di cacciavite e forbice, tentava di forzare lo sportello posteriore del camper. Una volta scoperto, si è dato alla fuga in auto con la moglie convivente, anche lei con precedenti, tentando di far perdere le proprie tracce. Immediata la reazione dei Carabinieri di Sabaudia, allertati tramite il numero di emergenza 112: è così scattato l’inseguimento, reso possibile anche grazie al tempestivo coordinamento con la centrale operativa, che ha allertato i militari della Stazione di San Felice Circeo. Il veicolo in fuga è stato intercettato e bloccato al confine tra i due comuni. Nell’auto sono stati ritrovati e sequestrati gli attrezzi utilizzati per il tentato furto. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Stazione dei Carabinieri di Latina, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà lunedì con rito direttissimo.