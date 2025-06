Cristian Nardecchia pronto a ripartire: oggi la tappa Giglio-Orbetello

ISOLA DEL GIGLIO – Cristian Nardecchia non desiste e vuole fare suo il record del mondo Official World Record, al quale si prepara da tre anni. L’atleta estremo di Sezze ha cercato di riposare al Giglio dove è arrivato domenica mattina al termine di una traversata che lo ha provato fisicamente e mentalmente. La sosta obbligatoria, viste le condizioni del mare, è servita a recuperare il forte mal di mare che lo ha sfiancato nelle prime 24 ore di navigazione dalla Corsica alla costa toscana. Ma questa mattina va meglio: Nardecchia è apparso più fiducioso e verso le 10 ripartirà alla volta di Orbetello.

“Una tappa più breve quella di oggi per riprendere confidenza”, ha spiegato l’atleta, intervistato al risveglio per noi da Antonella Melito.

Ricordiamo che Nardecchia non può scendere dalla bike acquatica nemmeno per dormire e riposa in mare sdraiato sulla tavola che supporta la bicicletta.