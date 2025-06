Dal Liceo Classico di Latina un giurato per il Leoncino d’Oro: è Francesco D’Antonangelo

LATINA – Uno studente del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina è stato selezionato come membro della Giuria Giovani al Festival del Cinema di Venezia. Accade al termine dell’interessante percorso che un gruppo di alunni della scuola di Viale Mazzini ha compiuto durante l’anno, partecipando al progetto “Strategie dell’occhio”, sul cinema neorealista e l’analisi filmica. Un’immersione nella settimana arte fatta di incontri, laboratori e proiezioni sotto la guida di registi e interpreti.

Proprio Francesco D’Antonangelo si è particolarmente distinto nel percorso e ora contribuirà, con il suo giudizio, a assegnare il premio “Leoncino d’oro”, soggiornando a Venezia per dieci giorni, lungo tutta la durata del Festival, lavorando in una giuria formata da studentesse e studenti provenienti da tutte le regioni d’Italia.

“La partecipazione di Francesco D’Antonangelo al Festival del Cinema di Venezia in qualità di giurato è il felice esito di un anno scolastico dedicato al cinema, al suo linguaggio e alla sua capacità aggregante – dicono dalla scuola guidata dalla dirigente scolastica Michela Zuccaro -. Sono stati due i progetti portati avanti in questo ambito dalle insegnanti Donatella Baire, Norma Pitrolo, Anna Eugenia Morini e Elvira Parrocchia con il contributo di docenti esterni esperti del settore: “Cinematograficamente” e “Strategie dell’occhio”, rispettivamente destinati agli studenti del biennio e del triennio, e hanno rappresentato l’inizio di un nuovo corso e di una nuova politica culturale per il Liceo, che oggi può contare anche sul significativo spazio dell’Odeion, l’auditorium restituito alla comunità scolastica e cittadina”.

Per Francesco D’Antonangelo un premio conquistato sul campo.