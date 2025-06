Festival delle bande militari, a Sabaudia la seconda edizione

Sabato 28 giugno, in Piazza del Comune a Sabaudia, torna la seconda edizione del Festival delle Bande Militari e delle Forze di Polizia. Un evento che unisce cinema, musica, divise e soprattutto identità. “Manifestazione di rilevante importanza artistica e sociale. Perché Sabaudia, dalle origini, è casa delle Forze Armate e non dimentica. Ricorda e ringrazia. Grazie a chi serve lo Stato ogni giorno. In silenzio e con dedizione”. Così ha commentato il sindaco Alberto Mosca. Previste le esibizioni delle bande di Polizia di Stato, Carabinieri, Comando Artiglieria, Guardia di Finanza e U.S. Naval Forces Europe and Africa Band. Le musiche saranno quelle che hanno fatto la storia del Cinema. “Pirati dei Caraibi”, “Il Gladiatore”, “Indiana Jones”, “In the Mood”, “Napul’è” Morricone, Rota e Williams. A presentare la serata e a cantare sarà Valeria Altobelli. Gran finale con tutte le bande che suoneranno: “Marcia Sabaudia”, “Over the Rainbow”. “Amazing Grace”. “Star Wars”.