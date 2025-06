Pistole scaccia cani, cartucce, una bomba carta e droga nascosta nel negozio, arrestato

APRILIA – Nel suo negozio nascondeva pistole scacciacani, una bomba carta, armi e droga, un arresto ad Aprilia. L’operazione è frutto dell’attività investigativa degli agenti del Commissariato di Polizia di Cisterna di Latina. L’uomo nascondeva nel suo negozio 3 pistole scaccia cani, 100 cartucce calibro 9 x 21, una pistola ad aria compressa, con due confezioni di piombini, calibro 4,5 mm, una bomba carta, contente polvere da sparo e miccia detonante. Oltre alle armi, gli investigatori hanno trovato anche la droga pronta per lo spaccio: più di 1kg hashish, 35gr di Crack, 86gr di 5 Cocaina, 56 gr di Marijuana. Dove era nascosta la droga inoltre è stato rinvenuto anche diverso per il taglio ed al confezionamento delle sostanze stupefacenti nonché numerosi appunti manoscritti contenti l’indicazione di cifre e nominativi, tutto sottoposto a sequestro da parte degli investigatori. L’uomo è stato arrestato per possesso di armi comuni da sparo clandestine, di munizioni e di droga. Un’altra brillante operazione dei poliziotti del Commissariato di Cisterna condotta in un territorio come quello di Aprilia, che recentemente è stato teatro di diversi episodi delittuosi riguardanti lo spaccio di droga e l’uso di armi.