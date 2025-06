La Passione di Cristo tra Gorizia e Nova Gorica: presente una delegazione di Maenza tra i protagonisti

Sabato 14 giugno, dalle 18 alle 21, Gorizia e Nova Gorica saranno il palcoscenico di “Calvario / Kalvarija – Oltre il Filo Spinato / Onkraj Bodeče Žice”, una maestosa rappresentazione itinerante della Passione di Cristo che coinvolgerà oltre 350 attori, figuranti e volontari provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi europei.

Tra i protagonisti anche una nutrita delegazione di Maenza, con 50 attori che prenderanno parte attivamente all’evento, contribuendo con il loro impegno e la loro esperienza a rendere ancora più suggestiva e corale la messa in scena. Un’occasione importante per la comunità maentina, da anni impegnata nelle rappresentazioni storiche e religiose, che potrà così portare il proprio contributo in uno degli appuntamenti più attesi del programma GO! 2025, che vede Gorizia e Nova Gorica Capitale Europea della Cultura. L’evento, organizzato da Europassione per l’Italia in collaborazione con la comunità slovena della Passione di Škofja Loka, Patrimonio UNESCO, è concepito come un ponte tra popoli, culture e fedi, sul modello delle grandi rappresentazioni realizzate per Matera 2019 e Ancona 2011.

Il corteo partirà da Piazza della Vittoria a Gorizia per attraversare, stazione dopo stazione, tutto il centro storico fino a raggiungere Piazza Transalpina, simbolico punto d’incontro tra Italia e Slovenia, dove si terrà la Festa della Pace con la scena finale della Resurrezione. Il pubblico potrà seguire il percorso a piedi oppure usufruire delle navette gratuite predisposte dagli organizzatori, in un’atmosfera di partecipazione e spiritualità che si annuncia intensa ed emozionante.

La partecipazione di Maenza, con i suoi attori e volontari, rappresenta un orgoglio per il territorio pontino, e testimonia il valore delle tradizioni popolari come strumento di dialogo e collaborazione culturale a livello internazionale.

La rappresentazione potrà essere seguita in streaming collegandosi al seguente indirizzo www.europassione.org