Verso la costruzione di un Osservatorio Permanente sulle disabilità e le fragilità

Nasce da una esperienza editoriale il calendario di incontri dedicati all’inclusione, un percorso che ha per obiettivo la costruzione di un Osservatorio permanente sulle disabilità e le fragilità. Nelle precedenti presentazioni di due libri appena pubblicati da Edizioni Botteghe Invisibili – Percorsi incerti di Carla Zanchetta e Il mago della riva spenta di Francesca Suale, con la riduzione in CAA curata da Monalia Cal e le illustrazioni di Francesca Cocco, volumi che affrontano il tema dell’inclusione delle persone con disabilità e fragilità da prospettive e in modi differenti – è chiaramente emersa una grande esigenza di partecipazione, di confronto aperto sul tema dell’inclusione.

«Abbiamo pensato, così, di facilitare questo percorso» dicono le autrici dei due testi «accogliendo l’invito da parte di vari soggetti interessati (associazioni, presidi, comitati…) a partecipare a dibattiti pubblici nei quali confrontarci con quanti quotidianamente fanno esperienza con la disabilità e le fragilità, in veste, come noi, di donne e madri o, ancora, di insegnanti, operatori sanitari o caregiver. L’obiettivo è quello di raccogliere disponibilità e adesioni per andare verso la costruzione di un Osservatorio permanente che dialoghi con le Istituzioni e che monitori, in una prospettiva di collaborazione fattiva, le attività poste in essere dalle stesse in materia di cura e sostegno alle persone con fragilità e alle loro famiglie, al fine di garantirne l’adeguatezza, la correttezza e l’efficacia, con una attenzione particolare a quelle dedicate all’inclusione, allo sviluppo delle autonomie e al “dopo di noi”».

L’inclusione non è una scelta accessoria ma il fondamento di una società che vuole dirsi civile ed è argomento particolarmente sentito, specie in tempi in cui le risorse, già scarse, si stanno ulteriormente riducendo, mettendo così a rischio i passi avanti compiuti e la rete di relazioni e supporto costruita da famiglie, associazioni e cooperative e fin qui sostenuta anche dalle istituzioni.

Dopo un primo incontro a Latina promosso dal Tavolo delle Politiche Culturali di LBC, sarà ora il Presidio di Latina Scalo coordinato da Pietro Pasquali a organizzare e a introdurre il nuovo appuntamento, fissato per venerdì 13 giugno, alle ore 18.30, presso il giardino della biblioteca in via del Murillo, 1 a Latina Scalo. L’evento sarà moderato ancora una volta da Stefania Krilic, attuale Assessora alla Scuola e al Welfare e Politiche sociali del Comune di Cisterna di Latina, di cui è riconosciuta la competenza e la grande esperienza nei Servizi Sociali. Con lei dialogheranno l’autrice Carla Zanchetta, Monalia Cal, docente di sostegno presso l’I.C. Aldo Manuzio e facilitatrice CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa) e Floriana Coletta, medico psichiatra, che alla luce della sua professione sostiene il progetto proposto dalle autrici dei due volumi.

In tutti gli incontri si auspica la partecipazione dei presenti allo scopo di raccogliere esperienze, proposte ed adesioni alla costituzione dell’Osservatorio.