Latina, firmato in Comune il Patto Educativo Permanente

Unire le forze per garantire la tutela dei diritti dei minori e rispondere in modo coordinato ai loro bisogni educativi, sociali e relazionali: è questo l’obiettivo del Patto Educativo Permanente, il protocollo d’intesa firmato questa mattina a Latina tra il Comune, la Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza Monica Sansoni e l’Ufficio scolastico provinciale, rappresentato da Laura Superchi per conto della direttrice regionale Anna Paola Sabatini.

Un passo importante, frutto delle deliberazioni della giunta municipale, che segna l’avvio di un lavoro sinergico tra enti istituzionali e realtà del territorio. A sottoscrivere l’intesa, nella sala consiliare del Comune, il sindaco Matilde Celentano, affiancata dall’assessore alla Pubblica istruzione Francesca Tesone, dal presidente della commissione Pubblica istruzione Mauro Anzaloni, dalla consigliera comunale Pina Cochi, e dalle delegate del sindaco Francesca Pagano (Consiglio comunale delle bambine e dei bambini) e Valentina Colonna (rapporti con Unicef).

«Con il Patto educativo permanente – ha dichiarato il sindaco Celentano – intendiamo creare una rete che coinvolga tutti i soggetti educativi per affrontare in maniera condivisa le esigenze dei minori e rafforzare le azioni di prevenzione e prossimità». Il protocollo si ispira ai principi della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia del 1989 e alla normativa italiana e regionale in materia di tutela dei minori.

Il documento stabilisce ruoli precisi per ciascun attore coinvolto. Il Comune sarà responsabile dell’organizzazione dei servizi educativi e sociali, il Garante vigilerà sull’applicazione delle norme a tutela dell’infanzia e l’Ufficio scolastico coordinerà le attività educative nelle scuole, promuovendo iniziative coerenti con gli obiettivi del Patto.

Elemento centrale dell’accordo sarà la creazione di un tavolo paritetico, coordinato dall’assessorato all’Istruzione del Comune, che si riunirà periodicamente per monitorare la situazione dei minori sul territorio, proporre interventi e valutarne i risultati. Faranno parte del tavolo anche rappresentanti delle forze dell’ordine, della Asl – in particolare del Dipartimento di Salute Mentale – e di altre realtà del terzo settore, comprese le associazioni giovanili e sportive.