Cisterna celebra la Giornata del Rifugiato: “Ho messo la pace in valigia”

Venerdì 27 giugno, alle ore 17, la Corte di Palazzo Caetani ospiterà l’evento “Ho messo la Pace in valigia – Storie di persone e di bagagli”, promosso dal Comune di Cisterna in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. Un appuntamento per raccontare esperienze di accoglienza e integrazione realizzate attraverso il Progetto SAI, il Sistema di Accoglienza e Integrazione attivato in collaborazione con la cooperativa “Il Quadrifoglio”.

Dal 2022, Cisterna fa parte della Rete Nazionale per l’Accoglienza promossa dal Ministero dell’Interno, ed è tra i Comuni italiani che accedono al Fondo Nazionale per i servizi dell’asilo. Attualmente il progetto ospita 20 persone, suddivise in 8 nuclei familiari – cinque dei quali monoparentali – accolti in appartamenti sparsi in città, vicini ai servizi principali. Gli ospiti arrivano da Afghanistan e Ucraina e hanno un’età media di 38 anni: tra loro anche un bambino di 3 anni e una donna di 81. Attorno a loro ruota un sistema articolato di supporto, che coinvolge istituzioni come Prefettura, Questura, forze dell’ordine, CPIA, servizi sanitari e sociali territoriali, con particolare attenzione alla salute mentale e al benessere familiare. Il SAI di Cisterna offre servizi essenziali per l’inclusione, come l’apprendimento della lingua italiana, l’assistenza legale, l’orientamento socio-economico. Recentemente, il Ministero dell’Interno ha approvato l’ampliamento del progetto, che potrà accogliere 10 persone in più.

«Questo progetto – affermano il sindaco Valentino Mantini e l’assessora Stefania Krilic – nasce dalla volontà di sensibilizzare la comunità, partendo dai più giovani. Per questo, le attività hanno coinvolto anche gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Monda-Volpi, con l’obiettivo di educare alla diversità, alla solidarietà e all’inclusione sociale».