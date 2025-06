Scivola sul Gran Sasso per cento metri, paura per un’escursionista trentenne di Latina

LATINA – Momenti di paura per una giovane di 30 anni di Latina scivolata per circa cento metri mentre era in escursione sul Corno Grande del Gran Sasso. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata del 2 giugno su un tratto ancora innevato dove la ragazza ha perso aderenza, nonostante il corretto equipaggiamento, e ha cominciato a precipitare verso il basso. La caduta si è miracolosamente arrestata poco prima di un salto di roccia. Il recupero e soccorso è stato prestato dagli esperti del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo dopo l’allarme dato da un amico della donna.