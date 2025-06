Incidente sulla Monti Lepini a Priverno, due feriti gravi in uno scontro frontale

PRIVERNO – Due persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio del 2 giugno a Ceriara di Priverno, sulla statale del Monti Lepini dove una Bmw per ragioni in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, ha invaso la corsia opposta finendo per scontrarsi frontalmente con un’autocisterna per il trasporto del latte che viaggiava in direzione della provincia di Frosinone. Il conducente del mezzo pesante ha anche tentato di evitare l’impatto atto sterzando con forza e finendo sul guardraill che non ha retto e si è aperto. L’autocisterna è finita ribaltata fuori strada in un campo adiacente. Feriti gravemente i due conducenti entrambi uomini della provincia di Frosinone, trasferiti dal 118 uno al San Camillo di Roma e al Goretti di Latina in codice rosso. Il traffico sulla direttrice che collega le provincie di Latitina e Frosinone, molto inteso per la calda giornata festiva, ha subito pesanti ripercussioni.