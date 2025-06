Integrazione scolastica, accordo tra Comune e sindacati

Un accordo importante è stato raggiunto tra il Comune di Latina e le organizzazioni sindacali sul futuro del servizio di integrazione scolastica. Al termine di un incontro avvenuto ieri pomeriggio, l’assessora alla Pubblica istruzione Francesca Tesone e il direttore generale Agostino Marcheselli hanno rassicurato i sindacati: nella nuova gara d’appalto sarà inserita la clausola che vincola l’aggiudicatario a garantire la continuità occupazionale degli operatori attualmente impiegati. L’intesa è stata formalizzata con la firma di un documento che prevede anche l’istituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio, formato da rappresentanti del Comune e delle sigle sindacali, per seguire passo passo l’iter della procedura di gara.

Una risposta concreta alla crisi scoppiata in seguito al mancato rinnovo del servizio, che ha portato al licenziamento di 111 lavoratori della cooperativa OSA, precedente affidataria dell’integrazione scolastica. La comunicazione dei licenziamenti era arrivata nella giornata di ieri, scatenando la reazione della CISL FP Latina, che aveva parlato di “una decisione grave” e richiesto garanzie scritte per tutti i lavoratori in servizio fino al 30 giugno.

“Siamo consapevoli che i tempi per l’aggiudicazione del nuovo servizio saranno lunghi – ha dichiarato l’assessora Tesone – ma faremo il possibile per non lasciare nessuno indietro. L’integrazione scolastica è fondamentale per garantire il diritto allo studio di tutti”.

L’accordo è stato sottoscritto da FP CGIL, CISL FP e USB, che si sono detti soddisfatti dell’impegno assunto dal Comune. I sindacati continueranno a monitorare la situazione fino all’assegnazione definitiva del servizio.