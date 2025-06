Terracina, l’ambulanza lo supera sulla Pontina, lui la insegue e la blocca, poi picchia il medico

“L’aggressione avvenuta a Terracina ai danni di un medico del 118 è un fatto grave, che condanno con fermezza. Non possiamo più tollerare episodi di violenza contro chi ogni giorno è in prima linea per salvare vite. Questi atti vigliacchi mettono a rischio non solo l’incolumità dei professionisti, ma anche il funzionamento dell’intero sistema dell’emergenza-urgenza”, commenta in una nota Fratelli d’Italia.