Il medico del 118 aggredito è un ex assessore di Terracina

TERRACINA – “Esprimo la mia solidarietà più sincera a Vincenzo Di Girolamo, stimato medico e già assessore della mia Giunta. Un’aggressione incomprensibile e spregevole nei confronti di un professionista che stava svolgendo il suo lavoro. Episodi del genere sono da condannare fermamente”. Lo dichiara il sindaco di Terracina Francesco Giannetti sottolineando: “È inaccettabile che medici e infermieri subiscano violenze mentre svolgono un ruolo indispensabile e fondamentale per tutti noi: aiutare quotidianamente le persone in difficoltà e salvare vite. Per questo è nostro dovere tutelarli e difenderli, oltre che ringraziarli. A Vincenzo il mio abbraccio e il mio augurio di una pronta guarigione”.

Il medico, che era al volante di un’automedica con le sirene accese impegnata in un soccorso, domenica sera sulla Pontina è stato vittima di un’aggressione da parte di un automobilista. L’Ares in queste ore sta ricostruendo quanto accaduto.