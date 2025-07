Al via il 61° Festival Pontino di Musica

Prende il via oggi, giovedì 3 luglio (ore 21) al Castello Caetani di Sermoneta la 61ª edizione del Festival Pontino di Musica, storica manifestazione che fino al 31 luglio animerà i luoghi più suggestivi della provincia di Latina. Dal borgo di Sermoneta all’Abbazia di Valvisciolo, da Sabaudia a Latina, in programma oltre venti i concerti con più di cento musicisti coinvolti, fra solisti ed ensemble, in un repertorio che spazia dal barocco al pop, fra riscoperte, rarità e repertori più noti.

Quella di questa sera sarà un’apertura tutta al femminile, alla riscoperta della pianista e compositrice francese Louise Dumont Farrenc (1804-1875) di cui nel 2025 ricorrono i 150 anni della morte. Il trio composto da Mihaela Costea al violino, Silvia Chiesa al violoncello e Linda Di Carlo al pianoforte la ricorda nella serata Louise Farrenc: una donna allo specchio con alcune tra le opere più rappresentative del suo repertorio da camera. A impreziosire la serata la presenza dell’attrice Anna Bonaiuto, attrice di grande talento del panorama artistico italiano, che si alternerà alla musica delineando il personaggio della Farrenc, attraverso il testo scritto da Antonella Campani che farà conoscere non solo la musica ma anche la storia della compositrice francese. Sarà la stessa musicista a parlare in prima persona al pubblico, raccontando la sua storia, le sue battaglie e i suoi successi professionali: il difficile percorso di una donna che fu in grado di sconfiggere i pregiudizi di un ambiente tradizionalmente maschile come quello musicale francese dell’800 e di rivendicare la propria professionalità di docente di Conservatorio, ottenendo lo stesso compenso dei colleghi uomini.

Della Farrenc il pubblico potrà ascoltare per l’occasione l’Air Russe varié op.17 per pianoforte, l’Andante sostenuto dalla Sonata op. 46 per violoncello e pianoforte, le Variazioni Concertanti op. 20 per violino e pianoforte e il Trio n.2 in Re minore op.34 per violino, violoncello e pianoforte.