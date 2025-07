Latina, commemorato il giudice Borsellino con l’evento promosso dai giovani di Gioventù Nazionale

LATINA – A 33 anni dalla strage di via D’Amelio, Gioventù Nazionale Latina ha organizzato un incontro pubblico per ricordare il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, uccisi in nome della giustizia e della legalità.

L’iniziativa si è svolta presso il Circolo Cittadino “Sante Palumbo”.

“Ricordare Paolo Borsellino significa ricordare anche chi ha scelto di proteggerlo fino all’ultimo, pagando con la vita. Legalità e memoria camminano insieme, ma solo se diventano impegno quotidiano.” Lo ha detto il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia Cesare Bruni

Hanno portato il loro contributo i militanti Gioanna Troplini (coordinatrice comunale GN), Francesco Piovan, Gabriella Osanna, Giulia Clara Balestrieri e Lorenzo Violetta, tutti partendo da citazioni del giudice Borsellino che hanno saputo attualizzare con riflessioni forti e personali.