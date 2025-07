Latina Lido, palazzina a rischio crollo evacuata in via Valmontorio

LATINA – Una palazzina è stata evacuata in Via Valmontorio nella zona di Foce Verde al Lido di Latina, perché ritenuta a rischio di crollo. La decisione è arrivata all’esito di un sopralluogo congiunto di Polizia Locale e tecnici comunali del Servizio Edilizia Privata, a causa degli evidenti segni di cedimento del cemento armato che presenta profonde crepe e rischia di collassare. Anche alla luce della tragedia che si è verificata a Terracina, per il crollo del solaio nel ristorante stellato Essenza, la decisione è stata drastica. Alla base della palazzina opera una spaghetteria, mentre nei tre piani superiori ci sono appartamenti.