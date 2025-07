Terracina, con il Seatrac Mover si completa il progetto “Il Mare che unisce”

Si completa il progetto “Il Mare che unisce”, una spiaggia completamente attrezzata per persone con disabilità nel tratto antistante Piazzale Aldo Moro, a Terracina. È ora operativo infatti il “Seatrac Mover”, il dispositivo che consente l’accesso in acqua in completa autonomia. La struttura, alimentata con pannello solare, è completamente amovibile e viene montata e smontata quotidianamente.

Il progetto “Il Mare che unisce”, proposto dal Settore Demanio Marittimo, è stato finanziato con fondi regionali della Blue Economy e ha ricevuto due riconoscimenti: il Premio “Innovazione per la Blue Economy 2025” e il Premio “Mare 2025”. Oltre al dispositivo “Seatrac Mover” ci sono complessivamente cinque spiagge allestite dall’Amministrazione Comunale ciascuna con segnaletica tattile, gazebo, due sedie job anfibie, servizio steward e servizio di assistenza bagnanti.

«Con l’installazione del “Seatrac mover” portiamo a termine un progetto importante che ha ottenuto un finanziamento e anche due prestigiosi riconoscimenti dalla Regione Lazio. Rinnovo il mio ringraziamento al Dirigente e ai dipendenti dell’Ufficio Demanio per il grande lavoro svolto, che ora ci consente di offrire un servizio in più per le persone speciali e per l’intera collettività. È in questa direzione che prosegue il nostro impegno», ha dichiarato l’Assessore al Demanio Gianluca Corradini.

«Certamente questo non è un punto di arrivo, ma una piccola tappa del nostro percorso per rendere la nostra spiaggia aperta e accessibile a tutti», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.