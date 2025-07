Incidente mortale in bici: uomo investito da un’auto sulla Migliara 53

Ennesima tragedia sulle strade pontine: un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla Migliara 53, all’altezza dell’incrocio con via Lungo Sisto, nel territorio di Sabaudia. Per cause in via di accertamento, un uomo è stato investito da un’auto mentre viaggiava in bici. Si tratta di un uomo di nazionalità indiana che probabilmente intorno alle 6 di mattina si stava recando a lavoro. Per lui non c’è stato niente da fare, Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i Carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.