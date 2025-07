Premio Invictus, Ambra Sabatini è l’Ambassador della sesta edizione

È Ambra Sabatini la nuova Ambassador della sesta edizione del Premio Letterario Sportivo Invictus, il principale riconoscimento italiano dedicato alla letteratura sportiva. A decretarlo, all’unanimità, la giuria presieduta dal bicampione olimpico Davide Tizzano. Classe 2002, nata a Livorno e cresciuta a Porto Ercole, Ambra è oggi una delle atlete paralimpiche più rappresentative del panorama internazionale. Dopo aver subito l’amputazione della gamba sinistra a seguito di un grave incidente stradale nel 2019, in soli due anni ha conquistato l’oro nei 100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo 2021 con record mondiale, riconfermandosi ai Mondiali Paralimpici di Parigi nel 2023.

La sua storia fatta di coraggio, resilienza e risultati straordinari, incarna perfettamente lo spirito di Invictus, che ogni anno premia opere capaci di raccontare lo sport come esperienza umana e fonte di ispirazione. In occasione della presentazione della cinquina finalista del Premio, Ambra ha raccontato cosa significa per lei rappresentare un progetto culturale che mette al centro non solo la competizione, ma il valore più profondo dello sport.