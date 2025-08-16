ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

16 agosto

San Rocco, a Cisterna la PFM canta i suoi successi e De André

In Piazza XIX Marzo il concerto a ingresso libero e gratuito

CISTERNA – La storica PFM, la Premiata Forneria Marconi, sarà protagonista di un concerto che si terrà sabato 16 agosto sul palco di Piazza XIX Marzo a Cisterna dalle ore 22 in occasione della festività patronale di San Rocco. Un doppio concerto celebrativo, di soli grandi successi: un tuffo tra le radici del rock progressive italiano e l’eredità musicale di Fabrizio De André. E’ l’appuntamento clou di “CisternaEstate”, a ingresso libero e gratuito. La storica band arriva con il suo tour “Doppia Traccia”, una performance doppia che unisce progressive e poesia, musica e lirica, passato e presente.

Il concerto si articolerà in due parti distinte ma complementari: nella prima, la band capeggiata dai musicisti storici Franz Di Cioccio alla batteria, Lucio Fabbri al violino, Patrick Djivas al basso, eseguirà i suoi grandi successi, pezzi simbolo del progressive italiano come “Impressioni di settembre”, brano che ha segnato la storia della musica con la sua melodia lirica e l’uso pionieristico del Minimoog. Seguiranno altre perle come “È festa”, un’esplosione strumentale che accende il pubblico con riff di chitarra e organo, e “La carrozza di Hans”, viaggio immaginario tra sonorità classiche e richiami al prog inglese di Genesis e Jethro Tull. Non mancheranno inoltre “Dove… quando… parte I” e “Mondi paralleli”, brani che testimoniano l’evoluzione musicale e la maturità artistica della band.

La seconda parte del concerto sarà dedicata a un omaggio sentito e personale al grande Fabrizio De André in occasione degli 85 anni dalla nascita del cantautore genovese. Intitolato “PFM canta De André”, questa parte reinterpreta i capolavori di Faber in chiave rock-progressive, mantenendo intatta la poesia originale ma arricchendola con gli arrangiamenti e le sonorità che hanno reso celebre la storica tournée e il disco live del 1979. Verranno eseguiti brani immortali come “Il pescatore”, “Volta la carta”, “Bocca di Rosa”, “Andrea”, “La canzone di Marinella”, “Zirichiltaggia” e “Amico fragile”, in un viaggio emozionale che celebra la grandezza di uno degli autori più amati della musica italiana.

