Latina, morto il pedone investito mentre attraversava con il deambulatore in Viale Le Corbusier

LATINA – Non ce l’ha fatta il pedone travolto investito lunedì sera a Latina su viale Le Corbusier. Il 72enne attraversava la strada utilizzando un deambulatore quando l’auto guidata da un uomo di 84 anni lo aveva investito. Soccorso era apparso subito in condizioni molto gravi ed era stato ricoverato nella Rianimazione dell’ospedale di Latina dove i medici oggi ne hanno dichiarato il decesso. Non aveva mai ripreso conoscenza