Sabaudia, cani da salvataggio sul lungomare per un agosto in sicurezza

Sul litorale di Sabaudia arrivano i cani da salvataggio. Grazie a una convenzione tra l’Amministrazione comunale e l’associazione Dogs4Life ASDPS, durante il mese di agosto 2025 sarà attivo un progetto dedicato alla sicurezza in mare che vedrà coinvolte unità cinofile specializzate.

L’iniziativa prenderà il via domenica 10 agosto e prevede cinque giornate di attività – anche nei giorni di maggior afflusso turistico – con turni di pattugliamento dalle 8:30 alle 16:30. Le date fissate sono: domenica 10, giovedì 14, sabato 16, martedì 19 e domenica 24 agosto.

Durante ogni turno opereranno almeno due cani da salvataggio, accompagnati da due conduttori esperti, attrezzati con baywatch, SUP e strumenti professionali per l’intervento in acqua. Le unità cinofile affiancheranno i bagnini su tutto il litorale, contribuendo a garantire un presidio costante lungo i venti chilometri di spiaggia. La loro sarà una presenza discreta ma decisiva: in caso di emergenza, questi cani addestrati possono fare la differenza, garantendo un intervento tempestivo e altamente efficace.