Immersioni Sonore, ultimo appuntamento con “Note sull’Isola di Smeraldo”

Prosegue con l’ultimo appuntamento la Quinta Edizione 2025 di “Immersioni Sonore”, concerti all’alba sul lungomare di Latina.

Domenica 31 agosto, alle 6.15, è il turno dell’Ottavo Chiosco (Nad8chiosco) e del “Faondail Celtic Band”, gruppo formato da Simona Caligiuri al flauto e clarinetto, Giulio Porta alla chitarra Folk e Andrea Rovida alle percussioni. Il nome del gruppo è stato ispirato dal vastissimo ciclo ossianico, così detto perché la tradizione attribuisce al famoso bardo scozzese Ossian, figlio di Finn, il merito di aver tramandato le storie delle “Fiann”. “Faondail” era uno dei nomi delle spade dei guerrieri delle “Fiann” forgiate dal fabbro Caoilte e raccontate nella narrazione “La Ballata Della Fucina”.

Un concerto ricco di energia per chiudere la quinta stagione di Immersioni Sonore. Per partecipare occorre un telo per sedersi sulla sabbia e un giacchino per ripararsi dal primo vento dell’alba. Segnalare inoltre la propria presenza al numero 392. 336. 91.36, tramite messaggio whatsapp.

Sarà possibile consumare la colazione ai bar dei chioschi, aperti sin dalle 5.45 del mattino.