Ha rubato materiale per il giardinaggio, denunciato un 38enne a Terracina

TERRACINA – E’ stato trovato in possesso di vario materiale per la potatura di alberi e giardinaggio, del valore complessivo di circa 3500,00 euro, merce che era stata asportata, poco prima da un magazzino all’ interno di un’area archeologica di Terracina. Denunciato in stato di libertà, un uomo di 38 anni, residente a Fondi, già noto alle forze di polizia, per il reato di ricettazione. I Carabinier hanno intercettato il 38enne, in una zona impervia, nei pressi di un sentiero attiguo ad un’area archeologica del luogo con la merce.

Il materiale rinvenuto è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.